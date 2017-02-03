СМИ: Умер мэр Луцка

Мэр Луцка Николай Романюк умер. Об этом Украинской правде сообщили в луцкой городской больнице.
Причину смерти там не раскрывают, обосновывая тем, что диагноз - это конфиденциальная информация.
В пресс-службе луцкого горсовета также отказались комментировать информацию о смерти градоналачьника.
Напомним, на выборах 31 октября 2010 года Николай Романюк был избран городским головой Луцка. Переизбран в 2015 году, баллотируясь от Блока Петра Порошенко, набрав во втором туре 55,69 % голосов избирателей.
Вечером 1 февраля состояние здоровья Николая Романюка резко ухудшилось. По информации местных СМИ он оказался в городской больнице в состоянии комы.