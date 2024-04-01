"Как погода": администратор Telegram-канала получила срок за публикацию мест вручения повесток

Суд расценил деятельность женщины как препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины. Она полностью признала свою вину, поэтому вместо пяти лет тюрьмы получила два года условно.

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Администратор Telegram-канала в Луцке приговорена к двум годам условного срока за размещение информации о местах выдачи повесток сотрудниками территориальных центров комплектации и соцподдержки (ТЦК и СП). Об этом говорится в решении Рожищенского районного суда Волынской области от 28 марта.

Так, суд в Луцке признал виновной женщину, которая вела Telegram-канал, предупреждавшим о местах выдачи повесток, в совершении препятствия законной деятельности Вооруженных сил Украины, как указано в решении суда.

Канал был запущен осенью прошлого года, а с 28 января он был переименован в "Волынь погода". Женщина публиковала короткие сообщения с указанием мест, где выдавались повестки в Луцке и области. Также подписчикам предлагалось написать в комментарии о том, какая в городе "погода", имея в виду ситуацию с наличием представителей ТЦК в тех или иных районах Волынской области.

Следствие утверждает, что распространение информации о местах проведения мобилизационных мероприятий среди военнообязанных препятствовало законной деятельности ВСУ и других военных формирований, создавая препятствия для укомплектования вооруженных сил.

На суде обвиняемая признала свою вину, и суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с прокурором.

Суд также назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, но освободил от отбывания наказания при условии соблюдения испытательного срока в два года без совершения новых преступлений и выполнения возложенных обязанностей.

В течение двух лет она должна будет периодически являться для регистрации в уполномоченный орган, а также не менять место жительства и не покидать страну без разрешения.

Отметим, что работу ее Telegram-канала прекратили правоохранительные органы.

"Уважаемые подписчики, функционирование телеграмм-канала прекращено правоохранительными органами. Деятельность этого и подобных телеграмм-каналов препятствует законной деятельности ВСУ и других военных формирований, поэтому рекомендуем не создавать подобные каналы и не способствовать их функционированию", — говорится в последнем сообщении канала, датированным 12 февраля.

Напомним, 20 марта в Волынской области на один год лишения свободы осудили военнообязанного мужчину, у которого отсутствует ключица. Такой приговор он получил за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки.

Ранее Фокус со ссылкой на приговор Тячевского районного суда Закарпатской области от 8 марта сообщил, что житель Закарпатья отказался от мобилизационного распоряжения и понес за это ответственность почти год спустя.