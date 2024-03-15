Украинец получил "боевую повестку", но почти год избегал мобилизации и наказания: что произошло

Мужчина несколько раз проходил обследования у врачей и не соглашался с их выводами. Он убежден, что болен и служить в ВСУ не может.

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Житель Закарпатья отказался от мобилизационного распоряжения и понес за это ответственность почти год спустя. Об этом известно из приговора Тячевского районного суда Закарпатской области от 8 марта.

Обвиняемый — 40-летний уроженец Ростовской области РФ, но имеет гражданство Украины. Он стоит на учете как военнообязанный со званием солдата и 24 марта 2023 года был признан ВВК годным к службе. В тот же день ему пытались вручить "боевую повестку", но мужчина отказался ее получать. Это квалифицировали как уклонение от призыва.

На суде украинец свою вину не признал и заявил, что болеет — имеет "заболевания спины и деформированный позвоночник". Он убежден, что к службе на самом деле не пригоден, а медицинские обследования ВВК были ненадлежащими. Мужчина заверил, что отказался от повестки из-за "плохого состояния здоровья".

Представительница ВВК рассказала, что призывник действительно жаловался на боли в позвоночнике и не был согласен с заключением врачей. Тогда ему выдали направление на обследование в областную больницу.

Работник ТЦК вспомнил, что 8 марта уклониста отправили на обследование, но 14 марта он вернулся и рассказал, что с результатами не согласен. Тогда мужчину направили на осмотр в Ужгород, и по возвращении с повторного обследования признали годным.

В Тячевской консультативной поликлинике подтвердили, что в период 10-14 марта военнообязанный консультировался с травматологом и неврологом. Также он получил консультации в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака — с травматологом, невропатологом и пульмонологом. Согласно заключению МРТ у пациента были обнаружены дегенаритво-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, экструзия дисков, спондилоартроз, грудной гиперкифоз и деформация тел позвонков.

В суде отметили, что не получили достаточно доказательств того, что мужчина не может служить по состоянию здоровья. Риск его "опасности для общества" оценили как средний.

Уклониста признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, адвокат Марина Бекало рассказала, где украинцам могут вручать повестки.

Юрист Константин Гритчин ответил, могут ли кого-то мобилизовать "заочно" и обязывают ли к визиту в ТЦК оповещения по телефону или по почте.