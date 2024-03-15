Отказался от призыва, но передал ВСУ два авто: мужчину осудили за уклонение от мобилизации

После прохождения медкомиссии мужчина получил боевую повестку, но проигнорировал ее. Во время судебного процесса военнообязанный утверждал, что активно занимался волонтерством и передал два автомобиля на нужды ВСУ.

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Во Львовской области мужчина был приговорен к испытательному сроку за уклонение от мобилизации. В ходе судебного процесса он утверждал, что передал два автомобиля Вооруженным Силам Украины через благотворительный фонд. Об этом говорится в приговоре Стрыйского горрайонного суда Львовской области.

По данным суда, житель Львовской области в августе 2022 года был признан годным к мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии. В мае 2023 года ему была выдана повестка, но мужчина уклонился от призыва на службу в армии.

В ходе судебного процесса мужчина заявил, что он активно занимается волонтерством и через благотворительный фонд "Мы Украина" передал два автомобиля Вооруженным Силам Украины. Он выразил просьбу о смягчении наказания, умоляя суд не отправлять его в тюрьму. Подсудимый также признал свою вину в уклонении от мобилизации.

Суд учел факт того, что мужчина передал Вооруженным Силам Украины автотранспорт. Несмотря на это, его признали виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорили к одному году испытательного срока. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, что ранее в Волынской области суд признал виновным мужчину в уклонении от мобилизации и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года. Дело волынянина рассматривали в суде дважды.

8 марта вблизи контрольно-пропускного пункта "Порубное" в Черновицкой области задержали грузовой бус, в котором было 34 мужчин мобилизационного возраста. Уклонисты заплатили 10 тысяч евро водителю, чтобы тот вывез их в Румынию.