Українець отримав "бойову повістку", але майже рік уникав мобілізації та покарання: що сталося

Чоловік декілька разів проходив обстеження в лікарів і не погоджувався з їхніми висновками. Він переконаний, що хворий і служити в ЗСУ не може.

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Житель Закарпаття відмовився від мобілізаційного розпорядження та поніс за це відповідальність майже рік по тому. Про це відомо з вироку Тячівського районного суду Закарпатської області від 8 березня.

Обвинувачений — 40-річний уродженець Ростовської області РФ, але має громадянство України. Він стоїть на обліку як військовозобов’язаний зі званням солдата і 24 березня 2023 березня був визнаний ВЛК придатним до служби. Того ж дня йому намагалися вручити "бойову повістку", але чоловік відмовився її отримувати. Це кваліфікували як ухилення від призову.

На суді українець свою вину не визнав і заявив, що хворіє, — має "захворювання спини й деформований хребет". Він переконаний, що до служби насправді не придатний, а медичні обстеження ВЛК були неналежними. Чоловік запевнив, що відмовився від повістки через "поганий стан здоров’я".

Представниця ВЛК розповіла, що призовник дійсно скаржився на болі в хребті й не був згоден із висновком лікарів. Тоді йому видали направлення на обстеження в обласну лікарню.

Працівник ТЦК згадав, що 8 березня ухилянта відправили на обстеження, але 14 березня він повернувся та розповів, що з результатами не згоден. Тоді чоловіка направили на огляд в Ужгород і після повернення з повторного обстеження визнали придатним.

У Тячівській консультативній поліклініці підтвердили, що в період 10—14 березня військовозобов’язаний консультувався з травматологом і неврологом. Також він отримав консультації в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Андрія Новака — із травматологом, невропатологом і пульмонологом. Відповідно до висновку МРТ, у пацієнта були виявлені дегенеративно-дистрофічні зміни грудного відділу хребта, екструзія дисків, спондилоартроз, грудний гіперкіфоз і деформація тіл хребців.

У суді наголосили, що не отримали достатньо доказів того, що чоловік не може служити за станом здоров’я. Ризик його "небезпеки для суспільства" оцінили як середній.

Ухилянта визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, адвокатка Марина Бекало розповіла, де українцям можуть вручати повістки.

Юрист Костянтин Грітчин відповів, чи можуть когось мобілізувати заочно та чи зобов’язують до візиту в ТЦК сповіщення по телефону або поштою.