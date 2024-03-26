Волынянин без ключицы не явился в ТЦК после вручения повестки: суд признал его виновным

В суде мужчина объяснил, что по состоянию здоровья является ограниченно годным к военной службе, однако его признали виновным по ст. 336 УК Украины об уклонении от призыва.

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В Волынской области на один год лишения свободы осудили военнообязанного мужчину, у которого отсутствует ключица. Такой приговор он получил за неявку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки. Соответствующее решение приняли на заседании Гороховского районного суда 20 марта, говорится на портале ЕРДР.

Согласно данным, еще 1 августа прошлого года военно-врачебная комиссия признала вышеупомянутого мужчину годным для военной службы и обязала на следующий день прибыть в пункт сбора для дальнейшей отправки в воинскую часть.

2 августа гражданин по указанному адресу не явился. Впоследствии в суде он пояснил, что по состоянию здоровья является ограниченно годным к военной службе, потому что у него "полностью отсутствует правая ключица, из-за чего он не может поднимать правую руку".

Однако суд признал волынянина виновным по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период).

Ему было назначено наказание в виде одного года заключения. Однако обвиняемый все еще имеет возможность обжаловать приговор в апелляционном суде в течение 30 дней.

"По мнению суда, такое наказание является необходимым и достаточным для исправления и предупреждения совершения как обвиняемым, так и другими лицами, новых уголовных правонарушений", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Фокус со ссылкой на приговор Тячевского районного суда Закарпатской области от 8 марта сообщил, что житель Закарпатья отказался от мобилизационного распоряжения и понес за это ответственность почти год спустя.

Отметим, адвокат Марина Бекало рассказала, где украинцам могут вручать повестки.