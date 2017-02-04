Около 8:00 4 февраля прогремел взрыв на улице Краснознаменной в районе квартала Мирный в центре Луганска. Об этом сообщают российские СМИ, а также информресурсы боевиков.
Взорвался внедорожник марки Toyota. В результате погиб "начальник управления народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.
Во взорванном автомобиле, кроме Анащенко, находился еще один человек, он также погиб.
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Фотографии с места взрыва
Фото: twitter.com/fokctrot
Фото из #Луганск с места взрыва автомобиля pic.twitter.com/wG4S5MbM5F— Иван Короткий (@fokctrot) 4 лютого 2017 р.