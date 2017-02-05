Порошенко и Трамп обсудили по телефону ситуацию в Донбассе

Американский президент заверил, что США будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь резидента Украины Святослав Цеголко в Facebook.

"Петр Порошенко поздравил своего коллегу с инаугурацией на посту главы Соединенных Штатов и высказался за активизацию диалога на всех уровнях с новой американской администрацией. Собеседники обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США", - говорится в сообщении.

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Цеголко сообщил, что особое внимание было уделено урегулированию ситуации в Донбассе и достижению мира политико-дипломатическим путем.

"Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего в районе Авдеевки. Они подчеркнули неотложную необходимость установления режима полного прекращения огня", - отметил пресс-секретарь.

Также Порошенко поблагодарил главу Белого дома за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Петр Порошенко высказался за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран. Во время разговора также был обсужден будущий визит президента Петра Порошенко в Вашингтон, для подготовки которого в США поедет министр иностранных дел Украины", - добавил Цеголко.

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Позже Трамп сообщил, что в телефонном разговоре он сказал, что США будут работать над восстановлением мира вдоль украинской границы.

"Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы", - сказал Трамп.