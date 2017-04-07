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Главная » Страна » НАПК не смогла уволить Корчак

НАПК не смогла уволить Корчак

НАПК не смогла уволить Корчак
Наталья Корчак / Фото: telegraf.com.ua

Нужно изменить законодательство либо ввести ротацию руководства

07.04.17 874
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Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции не хватило голосов для отставки председателя НАПК Натальи Корчак. Об этом заявил член НАПК Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.

"Для того, чтобы это решение (об отставке, – ред.) было принято, председатель должна была бы добровольно подать в отставку с этой должности, или мы должны были бы принять решение большинством голосов, поскольку именно мы, члены агентства, год назад избрали председателя агентства Наталью Корчак. Необходимо было большинство, соответственно, - три голоса. Их нет", - сказал Рябошапка.

Он подчеркнул, что в сложившейся вокруг отставки Корчак ситуации видит два выхода: изменения в законодательство, которые должен проголосовать парламент, или введение так называемой ротации руководства НАПК. По его словам, процесс принятия парламентом этих изменений может растянуться во времени.

"Мы предложили принцип ротации, то есть каждый из членов агентства исполняет обязанности председателя три месяца, таким образом мы имели бы возможность продемонстрировать результат управления агентством, но это не было поддержано. Речь не идет о том, что кто-то из членов  агентства борется за должность руководителя агентства. Мы предлагаем ввести равный доступ к исполнению обязанностей", - сказал Рябошапка.

Он также добавил, что для предотвращения таких ситуаций, когда при голосовании не может быть принято решение, в состав агентства необходимо включить еще одного члена.

Ранее сообщалось, что 7 апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции рассматривало вопрос отставки председателя НАПК Наталии Корчак, но согласия в этом вопроса членам агентства не удалось достичь.

29 марта глава правительства Владимир Гройсман предложил председателю НАПК Наталье Корчак уйти в отставку из-за неспособности организовать работу Реестра электронных деклараций. Сама же Корчак заявила, что в отставку идти не собирается.

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