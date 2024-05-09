Освистали предложение: в Палате представителей не поддержали отставку спикера Джонсона

Чтобы удержать спикера в должности, объединились сенаторы Демократической и Республиканской партий. Когда в зале Конгресса предложили его уволить — они гудели и свистели.

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Сенаторы Палаты представителей Конгресса США не поддержали попытку республиканки Марджори Тейлор Грин отстранить от должности спикера и своего однопартийца Майка Джонсона. Против такого предложения голосовали представители обеих американских партий. О том, как прошло голосование в поддержку спикера, рассказали на портале Reuters.

8 мая в Конгрессе состоялось обсуждение предложения Тейлор Грин об отставке Джонсона, рассказали журналисты. Политик вышла на трибуну и объявила, что "запускает часы" по голосованию. "Запуск часов" означал, что Палата представителей должна была решить этот вопрос в течение двух суток. Однако сенаторы решили не ждать столько времени, а проголосовали сразу.

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Выяснилось, что большинство не поддерживает предложение республиканки. За отмену идеи Тейлор Грин отдали голоса 359 сенаторов, "против" — 43. Примечательно то, что большинство голосов в поддержку Джонсона предоставили члены Республиканской партии — 196, а голосов членов Демократической партии было несколько меньше — 163, сообщили на портале.

Джонсон прокомментировал голосование, поблагодарив сенаторов, которые его поддержали, и подчеркнув, что действует в соответствии с собственными убеждениями.

"Я ценю проявление доверия со стороны моих коллег, чтобы победить эту ложную попытку. Я намерен делать то, что, по моему мнению, является правильным, и именно для этого меня выбрали. На мой взгляд, это лидерство. Надеюсь, это конец "убийства" политиков, которое характеризует текущий Конгресс", — заявил он.

На странице Марджори Тейлор Грин в соцсети X (Twitter) есть фрагменты ее выступления в Палате представителей. Во время предложений политика об отставке Джонсона было слышно гудение присутствующих сенаторов. Издание The Guardian написало, что ее даже освистали, причем такие действия совершали члены Республиканской партии, ее коллеги.

Отметим, Марджори Тейлор Грин и другие члены Республиканской партии более полугода блокировали выделение 60 млрд долл. на помощь Украине. При этом объясняли, что для них более важным является, например, миграция и другие вопросы внутренней политики. В итоге Майк Джонсон разделил законопроект, предложенный президентом-демократом Джо Байденом, на четыре отдельных документа. Наконец, в апреле 2024 года, помощь утвердили и в Украину со дня на день должны прибыть американские боеприпасы.

Тем временем Тейлор Грин устроила "перфоманс" перед зданием Конгресса. Она заявила, что политические силы действуют больше в пользу Украины, а не США. При этом женщина размахивала бейсболкой с аббревиатурой MUGA — Make Ukraine Great Again.

Напоминаем, украинский военный заявил, что РФ эффективно накапливает силы, чтобы ударить по Украине. Эксперты выделили три возможных сценария следующего развития событий на российско-украинской войне.