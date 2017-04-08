В Одессе полицейские задержали мужчину, который занимался подбором, вербовкой и переправкой молодых одесситок за границу с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские задержали 20-летнего жителя Полтавской области при попытке вывоза двух гражданок Украины в Объединенные Арабские Эмираты.

Правоохранители сообщают, что, используя уязвимое состояние двух девушек 26 и 27 лет, мужчина завербовал их и пытался переправить в город Дубаи, пообещав от 8 до 10 тысяч долларов США в месяц.

Также полицейские выяснили, что этот гражданин завербовал еще двух девушек в возрасте 20-ти и 24-х лет, которых планировал переправить в Турцию с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации в ночных заведениях Кипра.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.149 Уголовного кодекса Украины. Правонарушитель задержан в порядке ст.208 УПК, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия. Устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению этого уголовного правонарушения.