Замглавы Одесской таможни взяли на взятке в 600 долларов

В понедельник, 10 апреля, во время получения взятки попался исполняющий обязанности заместителя руководителя Одесской таможни.
Чиновника поймали при получении $600, сообщили в прокуратуре области.
Таможенник требовал и получил взятку от предпринимателя за беспрепятственное таможенное оформление груза.
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Интересно, что чиновник фактически занимает должность первого заместителя начальника Херсонской таможни, а в Одесской области находится в командировке, уточнили правоохранители.
Напомним, в Мариуполе на взятке одновременно задержали прокурора и адвоката.