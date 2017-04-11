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Главная » Страна » Украинским судам официально запретили использовать слова "ЛНР" и "ДНР"

Украинским судам официально запретили использовать слова "ЛНР" и "ДНР"

Украинским судам официально запретили использовать слова "ЛНР" и "ДНР"
Фото из открытых источников

Высший спецсуд обязал суды использовать корректные названия и месторасположения населенных пунктов в ОРДЛО

11.04.17 68
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Высший спецсуд по рассмотрению гражданских и уголовных дел запретил судам использовать в судебных решениях словосочетания "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика".

Об этом говорится в информационном письме Высшего спецсуда главам апелляционных судов, передают "Українськi Новини".

В нем отмечается, что в суды нижнего уровня Высший спецсуд отправил письма с рекомендациями относительно употребления определенных формулировок при установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории. Установлено, что в отдельных случаях суды указывают в решениях, что данный факт имел место на территории "Донецкой народной республики".

"В данном контексте следует заметить, что данная практика является недопустимой, поскольку факт существования ни так называемой "Донецкой народной республики", ни так называемой "Луганской народной республики" не признается органами власти Украины", - сказано в письме. Высший спецсуд обязал суды использовать корректные названия и месторасположения населенных пунктов, например "город Амвросиевка, Амвросиевского района Донецкой области, Украина".

Также Высший спецсуд рекомендует судам не использовать в решениях формулировки "Донецкая народная республика (территория, неподконтрольная государственной власти Украины)", "Донецкая народная республика", которая является временно оккупированной территорией" и "самопровозглашенная "Донецкая народная республика" и так далее.

Напомним, в России вопрос признания "ДНР" и "ЛНР" не стоит.

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