Минюст хочет отменить сразу все законы и нормативные акты времен СССР

Министр рассчитывает на принятие соответствующего законопроекта Верховной Радой уже в мае этого года

Министерство юстиции Украины инициирует отмену всех нормативных актов, принятых до провозглашения страной независимости в 1991 году. Об этом заявил глава Минюста Павел Петренко на заседании Кабинета министров, передает Украинская правда.

По словам Петренко, соответствующий законопроект разработан по поручению Кабинета министров Украины для того, чтобы отменить действие ряда нормативных актов, принятых в тот период, когда Украина была частью Советского союза.

"Мы устанавливаем сроки на протяжении 6 месяцев (отмены, - ред.) всех актов, которые принимались до независимости Украины, - заявил Петренко. - В течение одного года с момента вступления в силу данного закона прекращают действие все законы УССР и СССР, которые сейчас действуют на территории Украины. В течение трех лет прекращают действие все кодифицированные акты УССР, которые на действуют сегодняшний день".

Он также отметил, что рассчитывает на принятие законопроекта Верховной Радой Украины уже в мае этого года.

Петренко напомнил, что в 2016 году украинское правительство отменило более 365 актов разного рода министерств и ведомств, которые принимались при Советском Союзе. В этом году было отменено более 100 таких актов.