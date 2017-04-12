Кабмин продлил чрезвычайное положение в энергетике

Еще на один месяц

Кабинет министров Украины продлил временные чрезвычайные меры в энергетике еще на месяц. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщает 112 Украина.

"Это про временные меры на рынке электроэнергии. Нет возражений? Продолжили, решение принято", - сказал Гройсман.

Напомним, 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайных мер на рынке электрической энергии, предусматривающих сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

5 апреля 2017 года госкомпания "Центрэнерго"остановила работу Трипольской ТЭС (Киевская область). Кроме этого ДТЭК временно остановил работу Приднепровской ТЭС (Днепропетровская область). 6 апреля 2017 года госкомпания остановилась Змиевская ТЭС (Харьковская область), а 11 апреля – Криворожская ТЭС (Днепропетровская область).

Такие остановки вызваны тем, что Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - "ДТЭК Ровенькиантрацит", "ДТЭК Свердловантрацит" и "ДТЭК Комсомолец Донбасса".