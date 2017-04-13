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Главная » Страна » Холодницкий о НАБУ: злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу
Холодницкий о НАБУ: злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу
Назар Холодницкий / Фото: 112.ua

Холодницкий о НАБУ: злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу

В целом же глава САП доволен работой антикоррупицонных органов

13.04.17 139
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Глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доволен результатами работы Национального антикоррупционного бюро, но считает, что его сотрудники иногда злоупотребляют пиаром. Об этом он рассказал в интервью Фокусу.

"В принципе, я доволен результатами, которые показали антикоррупционные органы за первый год своей работы. Но недоволен чрезмерным пиаром — для органов следствия это плохо. Не зря же есть такое понятие, как "тайна следствия", обеспечивающая независимое расследование дела. Я не понимаю, зачем правоохранительному органу больше 10 сотрудников в пресс-службе", - отметил Холодницкий.

В качестве примера разглашения "тайны следствия" Антикоррупционным бюро он привел публикацию на сайте НАБУ переписки по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт.

"Например, когда опубликовало на своем сайте переписку по делу "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурировал Пол Манафорт. Тогда прокурор не давал разрешения разглашать эти данные. НАБУ также публично сообщало, что направило подозрение САП по служебным лицам МАУ. Это прямой открытый сигнал возможным подозреваемым: убегайте. Какой смысл говорить общественности, что ты направил подозрение прокурору на согласование? Мол, подпишет - хороший прокурор, не подпишет - плохой?", - подчеркнул глава САП.

Антикоорупционный прокурор считает, что злоупотребление пиаром превращает следственные действия в шоу.

"Коммуникация - вещь важная, но про нее нужно говорить, когда есть результаты, а не в момент проведения обысков, например. Непонятно еще, что мы найдем во время этого обыска, но о нем уже все говорят. Или когда анонсируют задержание, а потом мы неделями и месяцами ждем, когда оно будет. Такие действия превращают следствие в шоу", - заявил Холодницкий.

Полный текст интервью читайте в свежем номере журнала Фокус и на сайте Focus.ua

Напомним, 30 ноября 2015 года Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин назначил Назара Холодницкого руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры

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