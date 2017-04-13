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Главная » Страна » В ОРДЛО ввели запрет на выезд специалистов в Украину
Ситуация в Донбассе

В ОРДЛО ввели запрет на выезд специалистов в Украину

В ОРДЛО ввели запрет на выезд специалистов в Украину

Информация о спецах заносится в соответствующую базу данных, которая используется сепаратистами в своих целях

13.04.17 145
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Пророссийская "власть" на фоне массового выезда специалистов предприятий из неподконтрольных территорий Донбасса в Украину принимает меры по ограничению оттока работников, имеющих важное значение для промышленного комплекса региона.

 Об этом сообщает Госпогранслужба.

По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, для работников предприятий введен запрет на выезд на подконтрольную Украине территорию с внесением информации о них в соответствующую базу данных, которая используется сепаратистами в своих целях.

Подобные ограничения лишают украинских граждан возможности получения социальной помощи, пенсионных выплат и посещения родственников.

В Госпогранслужбе расценивают данные меры как очередное ограничение прав и свобод граждан Украины на свободное передвижение "со стороны марионеточной пророссийской власти ОРДЛО".

Напомним, захваченные боевиками предприятия в Донбассе были убыточными.

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