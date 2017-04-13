В ОРДЛО ввели запрет на выезд специалистов в Украину

Пророссийская "власть" на фоне массового выезда специалистов предприятий из неподконтрольных территорий Донбасса в Украину принимает меры по ограничению оттока работников, имеющих важное значение для промышленного комплекса региона.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
По словам пресс-секретаря ГПСУ Олега Слободяна, для работников предприятий введен запрет на выезд на подконтрольную Украине территорию с внесением информации о них в соответствующую базу данных, которая используется сепаратистами в своих целях.
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Подобные ограничения лишают украинских граждан возможности получения социальной помощи, пенсионных выплат и посещения родственников.
В Госпогранслужбе расценивают данные меры как очередное ограничение прав и свобод граждан Украины на свободное передвижение "со стороны марионеточной пророссийской власти ОРДЛО".
Напомним, захваченные боевиками предприятия в Донбассе были убыточными.