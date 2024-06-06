Используют танки для усиления штурмов: в НГУ рассказали о ситуации возле Часового Яра (карта)

По словам спикера Национальной гвардии Руслана Музычука, активность противника является достаточно большой. Помимо бронетехники россияне применяют еще и авиацию.

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Российские оккупанты продолжают попытки давления на позиции украинских защитников на Донбассе. В частности они активизировались в районе города Часов Яр. Об этом детальнее рассказал спикер Национальной гвардии Руслан Музычук в комментарии "Еспресо.TV".

По его словам, в последние несколько дней противник продолжает активные действия южнее Часового Яра. Речь идет про населенные пункты Клещиевка и Андреевка, которые россияне желают взять под свой контроль уже много месяцев.

"По ситуации на участке Часового Яра можем сказать, что активность врага продолжает быть достаточно большой. Это не только попытки штурмов, но и применение противником авиации… Российские войска активизировали определенные действия южнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки, чтобы попытаться улучшить свое тактическое положение и тем самым, возможно, создать определенные предпосылки для активизации в районе Ивановского", — заявил Руслан Музычук.

В НГУ рассказали, что происходит на фронте в районе Часового Яра Фото: DeepStateMAP

Украинские защитники тем временем продолжают держать оборону и отбивают все вражеские штурмы, говорит далее спикер НГУ. Примечательно, что все чаще во время атак ВС РФ используют бронетехнику, включая танки.

"Одной из наших бригад на прошлой неделе было уничтожено 5 танков на этом направлении. То есть враг использует танки и для усиления штурмов, и для нанесения поражения с закрытых огневых позиций", — подытожил Руслан Музычук.

Напомним, 6 июня сообщалось, что ВС РФ применяют термобарические боеприпасы. В ОСГВ "Хортица" рассказали, что такие снаряды российские оккупанты используют для обстрелов Часового Яра Донецкой области.