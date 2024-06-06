Використовують танки для посилення штурмів: у НГУ розповіли про ситуацію біля Часового Яру (карта)

За словами спікера Національної гвардії Руслана Музичука, активність противника є досить великою. Крім бронетехніки росіяни застосовують ще й авіацію.

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Російські окупанти продовжують спроби тиску на позиції українських захисників на Донбасі. Зокрема вони активізувалися в районі міста Часів Яр. Про це детальніше розповів речник Національної гвардії Руслан Музичук у коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, в останні кілька днів противник продовжує активні дії південніше Часового Яру. Йдеться про населені пункти Кліщіївка та Андріївка, які росіяни бажають узяти під свій контроль уже багато місяців.

"Щодо ситуації на ділянці Часового Яру можемо сказати, що активність ворога продовжує бути досить великою. Це не тільки спроби штурмів, а й застосування противником авіації… Російські війська активізували певні дії на південь від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки, щоб спробувати поліпшити своє тактичне становище і тим самим, можливо, створити певні передумови для активізації в районі Іванівського", — заявив Руслан Музичук.

В НГУ розповіли, що відбувається на фронті в районі Часового Яру Фото: DeepStateMAP

Українські захисники тим часом продовжують тримати оборону і відбивають усі ворожі штурми, каже далі речник НГУ. Примітно, що все частіше під час атак ЗС РФ використовують бронетехніку, включно з танками.

"Однією з наших бригад минулого тижня було знищено 5 танків на цьому напрямку. Тобто ворог використовує танки і для посилення штурмів, і для нанесення ураження із закритих вогневих позицій", — підсумував Руслан Музичук.

Нагадаємо, 6 червня повідомлялося, що ЗС РФ застосовують термобаричні боєприпаси. В ОСУВ "Хортиця" розповіли, що такі снаряди російські окупанти використовують для обстрілу Часового Яру Донецької області.