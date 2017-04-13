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Главная » Страна » Киев готовится к новому иску против Москвы

Киев готовится к новому иску против Москвы

Киев готовится к новому иску против Москвы
Иванна Климпуш-Цинцадзе / Фото: РБК-Украина

Украине никто не может запретить в ее территориальных водах заниматься рыболовством

13.04.17 386
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Ответом на провокации оккупантов с украинским судами вблизи Крыма может стать новый иск против России.

Об этом пишет Укринформ

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Что касается того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыболовством, я думаю, это еще один из тех случаев, который может превратиться в очередной иск Украины против Российской Федерации. Я думаю, он будет абсолютно обоснованным", - заявил политик.

Напомним, Украина хочет продать свой океанский флот.

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