Киев готовится к новому иску против Москвы

Ответом на провокации оккупантов с украинским судами вблизи Крыма может стать новый иск против России.
Об этом пишет Укринформ.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.
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"Что касается того, что кто-то хочет запретить нам в наших территориальных водах заниматься рыболовством, я думаю, это еще один из тех случаев, который может превратиться в очередной иск Украины против Российской Федерации. Я думаю, он будет абсолютно обоснованным", - заявил политик.
Напомним, Украина хочет продать свой океанский флот.