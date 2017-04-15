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Главная » Страна » ГПУ объявит в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане

ГПУ объявит в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане

ГПУ объявит в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане
Фото из открытых источников

Генпрокуратура ждет официального подтверждения от Госпогранслужбы о бегстве подозреваемых

15.04.17 118
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Генеральная прокуратура Украины объявит в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане в Киеве, если подтвердится информация об их бегстве в Российскую Федерацию.

Об этом в субботу, 15 апреля, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает телеканал "112 Украина".

"Сегодня сказать на 100 %, что они действительно сбежали, нельзя, - должно быть подтверждение от пограничной службы ... Мы ожидаем официального подтверждения по этому поводу. Но, по предварительной информации, это произошло", - отметил Горбатюк.

По его словам, если эти лица не будут появляться в суде, то дело в отношении них фактически не будет рассматриваться.

"Поэтому следующим шагом будет объявление в розыск", - сказал Горбатюк.

Напомним, бывший беркутовец, подозреваемый в убийствах на Майдане, бежал в РФ.

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