ГПУ объявит в розыск четырех экс-"беркутовцев", которые обвиняются в убийствах на Евромайдане

Об этом в субботу, 15 апреля, заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает телеканал "112 Украина".

"Сегодня сказать на 100 %, что они действительно сбежали, нельзя, - должно быть подтверждение от пограничной службы ... Мы ожидаем официального подтверждения по этому поводу. Но, по предварительной информации, это произошло", - отметил Горбатюк.

По его словам, если эти лица не будут появляться в суде, то дело в отношении них фактически не будет рассматриваться.

"Поэтому следующим шагом будет объявление в розыск", - сказал Горбатюк.

Напомним, бывший беркутовец, подозреваемый в убийствах на Майдане, бежал в РФ.