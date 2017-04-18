Уже не мальчик. Почему свой первый год премьерства Гройсман прожил как все младенцы

14 апреля премьерству Владимира Гройсмана исполнился ровно год. Пообщавшись с экспертами в области детской психологии и педиатрии, Фокус пришёл к выводу, что первые 12 месяцев премьер прожил в полном соответствии с этапами развития младенца, познающего мир

Первое подражание

"Принципиальной особенностью первого года жизни ребёнка является его теснейшая связь с матерью: без неё ему совсем не живётся или живётся очень плохо", — рассказывает Фокусу известный педиатр Евгений Комаровский. В случае с премьером Владимиром Гройсманом его "политическим родителем" в глазах большинства граждан является Пётр Порошенко. Свой первый год, считает Комаровский, премьер прожил, как все младенцы: "Наш малыш выжил и даже набрал политический вес, а всё потому, что весь год послушно находился возле Петра Порошенко. Не капризничал, ел что дают, без взрослых не гулял". Впрочем, отношения между "винницкими" далеки от идеальных.

Своим стремительным карьерным взлётом премьер действительно обязан нынешнему президенту. Ещё в начале 2000-х, когда Порошенко стал отвечать за Винницкую область от "Нашей Украины", он установил тесный контакт с успешными местными бизнесменами отцом и сыном Гройсманами. Последний дважды избирался мэром Винницы, а после Евромайдана переехал в столицу, последовательно занимая посты вице-премьера, спикера парламента и, наконец, главы правительства.

Управленческий стиль Гройсмана на новой должности напоминает стиль его политического "родителя". Одна из главных черт Порошенко — стремление держать всё под контролем и опираться только на самых проверенных соратников. Так и Гройсман любит вникать в детали, вплоть до проблем конкретного предприятия, а в правительстве его главной опорой являются выходцы из винницкой команды — вице-премьер Владимир Кистион и глава Минсоцполитики Андрей Рева.

Порошенко всячески поддерживает имидж жёсткого и уверенного в себе руководителя. Одна из его расхожих фраз — "Я никому не позволю…" (разводить анархию и атаманщину, отделять украинские территории и т. д.). Так и Гройсман очень любит на публике "ставить на место" своих подчинённых. Причём такую линию он ведёт с самого начала премьерства, запомнившись обещанием "показать, что такое управление государством". Уже на второй день после назначения, впервые явившись в парламент на час вопросов к правительству, он устроил выволочку тогдашней и. о. главы Минздрава Александре Павленко. "Если вы недоработали, то возьмите и признайте это. А нет — то покиньте свою должность", — несколько искусственным резким тоном обратился он к Павленко.

Первые игрушки

В отличие от Виктора Ющенко с его антиквариатом или Виктора Януковича с вертолётами, у Владимира Гройсмана за всё время публичной карьеры так и не обнаружили любви к каким-то особо дорогостоящим "игрушкам". В его декларации указаны девять часов популярных среди украинского бомонда брендов Rolex, Breguet, Ulysse Nardin и пр., но в сравнении с диковинными артефактами, которые задекларировали другие представители отечественной политэлиты, эта коллекция совсем не выделяется.

Впрочем, как и большинство современных детишек, премьер не скрывает своей любви к всевозможным гаджетам и новым технологиям, в частности, к продукции компании Apple. Ещё в 2015-м журналисты заметили на его руке Apple Watch (к слову, тогда же с таким аксессуаром на публике появился и Пётр Порошенко), а с айфоном премьер почти не расстаётся и иногда даже сам публикует посты на своей странице в Facebook. Во время "портретных" интервью Гройсман уверяет журналистов, что эти гаджеты для него не просто модные безделушки, а необходимый инструмент в работе.

Первые зубки

Поведение Владимира Гройсмана в первый год премьерства вряд ли можно сравнить с постоянными капризами и тревогами годовалого младенца. Напротив, Гройсман сформировал образ психологически устойчивого и совсем не конфликтного чиновника. При этом его отнюдь нельзя назвать беззащитным премьером, который прячется за широкой спиной президента. В премьерском кресле у Гройсмана появились молочные зубы, и он готов в любой момент укусить оппонента.

За прошедший год больнее всего Гройсман "искусал" своих подчинённых, создав тем самым образ строгого и авторитарного начальника. Окончательно вжился в роль грозного управленца примерно на пятом месяце своего премьерства, начав дерзко чихвостить своих сотрудников. В сентябре прошлого года с медийных заголовков не сходила нецензурная фраза Владимира Гройсмана "Ещё раз так скажешь — я тебя выгоню на х*й отсюда", адресованная его заму, вице-премьеру Геннадию Зубко во время часа правительства в Верховной Раде. Тогда премьеру не понравилась реакция заместителя на его просьбу отчитаться о проделанной работе.

Такая форма общения с подчинёнными привычна для премьера. Спустя несколько дней после инцидента с Зубко Гройсман сделал резкое замечание Александру Сенкевичу, мэру Николаева, мол, хватит переписываться в телефоне во время совещания правительства. Со стороны это больше напоминало школьный урок, во время которого завуч при всём классе отчитывает двоечника. Зимой он резко упрекнул министра инфраструктуры Владимира Омеляна в недостаточной компетентности, за неделю до этого забрав у его министерства управление Укр­зализныцей.

В качестве моральной сатисфакции богатый на крепкое словцо Гройсман-малыш периодически троллит политического аксакала Юлию Тимошенко. Признаётся, что обоюдная личная неприязнь у них зародилась в далёком 2007 году, когда, по его словам, тогдашний премьер-министр Тимошенко приехала снимать его с должности мэра Винницы. Теперь, после долгих 10 лет ожидания, Гройсман публично называет её "мамой популизма и коррупции". Политолог Владимир Фесенко убеждён, что резкие замечания и заявления премьера — это классический постсоветский стиль чиновника, который думает, что жёсткое словцо можно с лёгкостью использовать как инструмент создания имиджа строгого управленца.

Первые слова

Спрашивая у родителей, разговаривает ли ваш малыш, зачастую слышишь ответ: "Конечно! Только на каком-то своём, только ему понятном языке". Гройсман-премьер в этом плане не исключение. Да, речевые конструкции главы правительства большинству украинцев покажутся знакомыми. Но заглядывая к себе в кошелёк и сравнивая его содержимое с ценами в магазинах, они понимают, что их надули.

В то же время премьер создаёт себе образ "парня из народа", который знает о проблемах людей и уверенно их решает. По мнению психолога Тиграна Григоряна, на это направлена вся риторика Гройсмана. "Он не пытается быть интеллектуалом, и в этом его в плюс, — говорит Григорян. — При этом уверенность в его речах построена на агрессии и экспрессии. Так премьер хочет показать, что компетентен в той или иной сфере".

Не на шутку тревожит главу правительства тема популизма в украинской политике. Споря с оппонентами, он тотчас с неприкрытым недовольством требует прекратить популизм, а когда эмоции берут верх, показывает публике и другую сторону своего характера: вместо невозмутимого премьера появляется властный и даже в некоторых случаях деспотичный руководитель. Яркий тому пример — показательная "порка" главы НАПК Натальи Корчак на заседании Кабмина. "Вы можете стать перед зеркалом и сами на себя кричать. Успокойтесь и добросовестно делайте свою работу, — крикнул Гройсман. — Своей бестолковостью и бездеятельностью вы не можете организовать работу. Я вам советую сегодня написать заявление и уйти в отставку!"

Одним из тех редких случаев, когда премьер не смог внятно ответить журналисту, стал вопрос, почему он живёт в квартире тёщи, расположенной в одном из элитных жилых комплексов столицы. "Я очень люблю свою тёщу, очень, невероятно", — ответил Гройсман.

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Первые шаги

Пробуя встать на ноги в первый год жизни, ребёнок редко обходится без шишек. Гройсман на пост премьера вступил уже битым малым, в считаные недели выработав собственный подход к конфликтным ситуациям. Как отмечают в его окружении, премьер стремится поддерживать со всеми ровные отношения, старательно избегая острых углов.

Яркий пример — ситуация с введением официальной блокады оккупированных территорий. Гройсман сделал всё возможное, чтобы отстраниться от не до конца понятного решения власти, которая убеждала украинцев, что блокада приведёт к краху украинской экономики, а потом вдруг взяла и узаконила её решением СНБО.

Если же проколы и случаются, Гройсман пытается оперативно на них реагировать. Ещё во времена его руководства парламентом на заседание согласительного совета ВР пришли сотрудники МВД, чтобы вручить повестку на допрос депутату Вадиму Новинскому. Гройсман пригласил их выступить, но после резкой реакции со стороны других депутатов выпроводил правоохранителей из зала со словами "Вы с ума сошли?!"

Повышение тарифов на услуги ЖКХ — пожалуй, главный повод для критики главы правительства. В глазах общественности именно Гройсман ответственен за резко возросшие цифры в платёжках. По мере возможностей премьер-одногодка пытается этот негатив купировать. Когда в ноябре многие киевляне получили непомерные счета за тепло, на заседании Кабмина он назвал это "странной ошибкой" и попросил, чтобы "таких ошибок в отношении украинских граждан не было".

Уроки Гройсман выносит и из своей работы в тандеме с президентом, который никогда не упускает случая попиариться на какой-то резонансной теме. В кулуарах ходит история о том, как на самом деле принималось решение о повышении минимальной зарплаты до 3200 грн. Окончательно этот вопрос якобы не был согласован с главой государства, но Гройсман пошёл ва-банк. Не давая возможности Петру Порошенко перехватить инициативу, о повышении зарплат премьер заявил в телеэфире, тем самым сняв сливки с такого популярного в народе шага.

Несмотря на то, что о трениях между Порошенко и Гройсманом периодически пишут в СМИ, на публике этот тандем сохраняет единство. Любые подозрения в собственных президентских амбициях Гройсман категорически отметает, хотя постепенно становится всё более самостоятельным игроком. "Уверен, что после года в грудном вскармливании никакой потребности нет, — комментирует доктор Коморовский. — Если малыш успешно перейдёт на полноценное и разнообразное питание, он и дальше будет расти и развиваться. Останется возле груди — начнётся отставание в развитии. Но главная проблема не в самом малыше, а в том, что мама готова кормить его до школы — это сейчас модно".

В целом за год премьерства Владимир Гройсман окреп как политик и начал вести себя уверенней и амбициозней. В какой-то мере он даже опроверг сложившийся миф о том, что зависит от президента, принимая важные решения без согласования с Порошенко и налаживая хорошие отношения с представителями других политических сил, в частности с "Народным фронтом". Самое время начать собственную сольную партию.