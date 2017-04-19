В Украине нет ни одной пенсии, составляющей 100 тысяч грн и больше

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "112 Украина".

"Максимальная пенсия, которая выплачивается в Украине, - 58 тыс. грн. В Украине нет ни одной пенсии, составляющей 100 тыс. грн и больше", - сказал Рева.

По его словам, в Украине существует ограничение по выплате пенсии - 10 740 грн. По словам министра, 99,9 % из 12 млн пенсионеров не получают пенсию свыше 10 740 грн. Рева пояснил, что в стране насчитывается 19,2 тыс. пенсионеров, получающих пенсию, которая составляет более 10 740 грн, из них 10-20 тыс. грн получают около 18 тыс. человек, более 20 тыс. грн - до 2 тыс. человек.

"Поэтому 19,2 тыс. пенсионных выплат, которые превышают 10 тыс. грн – это неправильно, они должны попадать под все ограничения, как другие, у нас не должно быть исключений. Но даже если мы их отменим, они проблему Пенсионного фонда не решат. Я выступаю за то, чтобы мы привели всех к единому знаменателю", - подчеркнул Рева.

Напомним, пенсию уже можно оформлять без привязки к месту жительства.