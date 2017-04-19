В марте в Украине уменьшилась безработица, - Госстат

В Украине (без учета временно оккупированных территорий) уровень безработицы в марте составил 1,5%, против 1,7% в феврале. В феврале в Государственной службе занятости было зарегистрировано 439,3 тыс. безработных. В марте их количество уменьшилось до 406,8 тыс. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

332,8 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получали пособие по безработице. Средний размер пособия в марте 2017 составил 2 тыс. 28 грн, что на 105 грн больше, чем в феврале.

Среди городского населения зарегистрировано 222,9 тыс. безработных, среди сельского - 183,9 тыс.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течение 2016 года количество официально зарегистрированных безработных в Украине сократилось с 490 тыс. до 390 тыс.