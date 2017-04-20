Омелян: Украина направит в Иран тестовый поезд

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян после встречи с делегацией Ирана, передает пресс-служба министерства.

Омелян сообщил, что маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана. Тестовый поезд сообщением Украина-Иран может быть запущен уже летом 2017 года.

"Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока", - сказал Омелян.

Министр также призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.

"Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в области морского и автомобильного транспорта, отдельно остановились на вопросах усиления взаимодействия в авиационной сфере", - сообщает пресс-служба.

Напомним, 9 апреля между Стамбулом и Одессой было запущено прямое пассажирское паромное сообщение.