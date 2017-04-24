По киевскому мосту Метро на три дня ограничат движение

26-28 апреля в Киеве на мосту Метро ограничат движение транспорта в направлении с Набережного шоссе на Броварской проспект.
Ограничение движения связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мосту Метро.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).
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Согласно сообщению, движение на мосту будет ограничено:
в первой полосе движения с 21:00 26 апреля по 7:00 27 апреля;
во второй полосе движения с 21:00 27 апреля по 7:00 28 апреля.
Напомним, сегодня до 16:00 ограничено движение транспорта на Южном мостовом переходе в направлении с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе.