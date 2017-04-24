В Одесском порту правоохранители изъяли рекордную партию амфетамина

В Одессе правоохранители изъяли рекордную партию контрабандного амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что наркодельцы отправили в Одесский морской порта контейнер якобы с грузом обуви с одной из стран Средиземноморья.

"Среди товара, который предназначался для киевской фирмы, было скрыто 180 кг психотропов, известных под названием "каптогон". По информации спецслужбы, Украина использовалась как транзитная страна для доставки наркотиков заказчикам в одно из государств Ближнего Востока. Стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет $6 млн", - говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали трех преступников во время получения груза. Двум из наркодельцов, гражданам другой страны, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.









Фото: ssu.gov.ua