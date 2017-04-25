В Украине безработными являются около 1,9 млн граждан

Страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек

Общее количество безработных в Украине составляет около 1,9 млн граждан.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"На сегодняшний день количество безработных колеблется на уровне 1,9 млн украинцев", - сказал он в эфире телеканала ZIK.

При этом Розенко отметил, что в Украине около 18 млн реально трудоспособных граждан, из которых страховые взносы в Пенсионный фонд платят около 11 млн человек.

Напомним, Госстат сообщил, что в марте в Украине уменьшилась безработица.