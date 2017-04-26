Сегодня 31-я годовщина Чернобыльской трагедии

В результате аварии в 1986 году были радиоактивно загрязнены 2293 населенных пункта, в которых проживало свыше 2,6 млн человек

В среду, 26 апреля, отмечают 31-ую годовщину аварии на Чернобыльской АЭС - крупнейшей техногенно-экологической катастрофы современности. Об этом напоминает Укринформ.

В этот день в 1986 году в 1 час 23 мин. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, который привел к разрушениям части реакторного блока и машинного зала. В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на крышу третьего энергоблока.

Почти сразу на место аварии приехали пожарные. Огонь тушили до 5-ти часов утра. Однако внутри самого четвертого блока его удалось ликвидировать лишь 10 мая, когда большая часть графита сгорела.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивная туча, которая накрыла не только территорию современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий(INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмому уровню опасности.

С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Лишь 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых в конце восьмидесятых годов прошлого столетия проживали свыше 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования были выведены свыше 5 млн га земель.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора.

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По соображениям безопасности 15 декабря 2000 года работа Чернобыльской АЭС была прекращена. В то же время объект "Укрытие", возведенный в 1986 году, постепенно разрушался. В 2004 году был проведен тендер на проектирование и сооружение нового "саркофага" - нового безопасного конфайнмента. Его строительство началось в 2012 году. 29 ноября 2016 года на объект "Укрытие" была надвинута арка нового безопасного конфайнмента.

В дальнейшем планируется в 2017 году ввести объект НБК в эксплуатацию и уже в 2018 году начать работы по демонтажу нестабильных конструкций объекта "Укрытие". По замыслу проектировщиков, новое сооружение сможет решить проблему, как минимум, на сто лет, хотя ликвидировать станцию планируют в 2065 году.