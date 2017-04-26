На территории детского сада в Киеве произошел взрыв

В Деснянском районе Киева на территории детского сада произошел взрыв, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом в Facebook сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.

По словам Блищик, около 09:00 в полицию позвонил охранник детского сада на проспекте Маяковского и сообщил о взрыве на территории дошкольного учреждения.

"В ходе проверки установлено, что в 08:50 мама вела в садик шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его о землю, раздался взрыв. В результате инцидента никто не пострадал. Осталось только повреждения на асфальте", - отметила она.

Сейчас с ребенком работают психологи, а место взрыва осматривают полицейские.

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