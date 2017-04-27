СБУ требует от мэра Одессы отменить решение горсовета о переименовании улиц

Начальник управления Службы безопасности Украины в Одесской области Сергей Батраков официально потребовал от мэра Одессы Геннадия Труханова отменить решение горсовета, которым ряду улиц и переулков возвращались названия, присвоенные во времена Советского Союза. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Одесской области в Facebook.

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"Начальник Управления СБУ в Одесской области Батраков обратился к мэру Одессы с требованием отменить провокационное решение Одесского горсовета об изменении названий улиц и переулков", - отмечается в сообщении.

Напомним, в среду, 26 апреля, Одесский городской совет в ходе сессии вернул названия части улиц, которые переименовал экс-глава областной государственной администрации Михеил Саакашвили.