Под Днепром телефонная "террористка" угрожает переломать коммунальщикам ноги из-за нечищеных улиц

Коммунальщики обнародовали запись телефонного разговора диспетчера коммунального предприятия с одной из горожанок. Последняя позвонила узнать о планах по расчистке улиц.

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В Павлограде на Днепропетровщине женщина донимает коммунальщиков звонками о нечищеных дорогах и угрожает поломать им ноги. О таких звонках рассказали на странице КП "Уютный город".

Коммунальщики обнародовали запись телефонного разговора диспетчера "Уютного города" с одной из горожан. Последняя позвонила узнать о планах коммунального предприятия по расчистке улиц. В частности, ее интересовал частный сектор.

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Диспетчер объяснила, что частный сектор расчищают только после того, как расчистят основные дороги и по заявкам местных жителей и пыталась закончить разговор.

На что горожанка, которая не услышала, что в заявленных планах есть ее улица, пожелала диспетчеру смерти и обещала поломать конечности за нечищеные дороги.

На коммунальном предприятии заявили, если будут подобные случаи общения с их работниками, то таких дозвонившихся будут привлекать к ответственности, а если им не нравится, как работает "Уютный город", то пусть приходят и покажут, как надо работать.

"Инвентаря на всех хватит", — сказала юрист КП Любовь Киселева.

Отмечается, что личность "телефонной террористки" уже установлена.

Напомним, что в Киеве на улице Оболонской произошла авария на водопроводе. В результате инцидента проезд был перекрыт.

Ранее сообщалось, что в Харькове во время проведения ремонтных аварийных работ на подземном газопроводе произошел обвал грунта. В результате этого погибли двое слесарей.