Під Дніпром телефонна "терористка" погрожує переламати комунальникам ноги через нечищені вулиці

Комунальники оприлюднили запис телефонної розмови диспетчерки комунального підприємства з однією із містянок. Остання зателефонувала дізнатися про плани з розчищення вулиць.

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В Павлограді на Дніпропетровщині жінка дошкуляє комунальникам дзвінками про нечищені дороги і погрожує поламати їм ноги. Про такі дзвінки розповіли на сторінці КП "Затишне місто".

Комунальники оприлюднили запис телефонної розмови диспетчерки "Затишного міста" з однією з містянок. Остання зателефонувала дізнатися про плани комунального підприємства з розчищення вулиць. Зокрема, її цікавив приватний сектор.

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Диспетчерка пояснила, що приватний сектор розчищають тільки після того, як розчистять основні дороги і за заявками місцевих жителів та намагалася закінчити розмову.

На що містянка, яка не почула, що в заявлених планах є її вулиця, побажала диспетчерці смерті і обіцяла поламати кінцівки за нечищені дороги.

На комунальному підприємстві заявили, якщо будуть подібні випадки спілкування з їхніми працівниками, то таких додзвонювачів притягатимуть до відповідальності, а якщо їм не подобається, як працює "Затишне місто", то хай приходять і покажуть, як треба працювати.

"Інвентаря на всіх вистачить", — сказала юристка КП Любов Кисельова.

Зазначається, що особу "телефонної терористки" вже встановлено.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Оболонській сталася аварія на водопроводі. Унаслідок інциденту проїзд було перекрито.

Раніше повідомлялося, що у Харкові під час проведення ремонтних аварійних робіт на підземному газопроводі стався обвал ґрунту. Внаслідок цього загинули двоє слюсарів.