Сегодня, 28 апреля, Авдеевку подключили к энергоснабжению, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По состоянию на 07.00 28 апреля централизованное электроснабжение города Авдеевка возобновлено за счет подключения в тестовом режиме новой линии электропередач со стороны поселка городского типа Очеретино Ясиноватского района.
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Генераторы ГСЧС остаются на объектах социально-бытовой сферы для обеспечения электроэнергией в случае необходимости. Водоснабжение и газоснабжение осуществляется в штатном режиме", - уточнили в пресс-службе спасателей.
Напомним, Украина будет поставлять воду в ОРДЛО из гуманитарных соображений.