Не оформленных официально работников уже можно проверять без предупреждения

Проверки могут производиться как с выездом на место, так и без выезда инспектора

Кабмин утвердил порядок внезапных проверок предприятий на наличие неоформленных сотрудников.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

Согласно постановлению №295 от 26 апреля проверки могут производится как с выездом на место, так и без выезда инспектора.

Инспекционные посещения проводятся: по обращению работника о нарушении в отношении него законов о труде; по обращению физлица, в отношении которого нарушены правила оформления трудовых отношений; по решению руководителя органа контроля.

Также проверка может проводиться по решению суда, сообщению правоохранительных органов либо на основании информации Госстата, Государственной фискальной службы, Пенсионного фонда, профсоюзов.

Продолжительность проверки не может превышать 10 рабочих дней для субъектов микропредпринимательства и 2 дня - для малого предпринимательства.

При этом, если инспектор сочтет, что предварительное предупреждение о проверке помешает инспекции, он может не сообщать об этом.

Требование инспектора труда о предоставлении для ознакомления документов или их копий является обязательным для исполнения.

Напомним, Рада усилила защиту трудовых прав работников предпенсионного возраста.