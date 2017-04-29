АТО: Четверо наших бойцов ранены, один травмирован

Ситуация в районе проведения антитеррористической операции остается напряженной. Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

29 апреля по состоянию на 18:00 враг 27 раз открывал огонь по опорным украинских защитников. С начала суток четверо украинских воинов были ранены, еще один военнослужащий получил боевую травму.

Мариупольское направление остается эпицентром огневого противостояния. Враг бил по защитникам Красногоровки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из минометов калибра 120 мм и гранатометов противник обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Новотроицкого. Позиции ВСУ вблизи Березового противник накрывал огнем 82-миллиметровых минометов, а в районе Гнутово - автоматических гранатометов и пулеметов крупных калибров. Противотанковые гранатометы и пулеметы больших калибров враг применял у Водяного, а стрелковое оружие - вблизи Широкино.

На донецком направлении противник вел огонь по позициям украинской армии в районе Авдеевки из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи шахты "Бутовка" и Авдеевки действовали вражеские снайперы.

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На луганском направлении подразделения российско-оккупационных войск обстреливали опорные пункты украинской армии вблизи населенного пункта Новотошковское из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По защитникам Крымского враг бил из 82-миллиметровых минометов и гранатометов, а по защитникам Новоалександровки - из противотанкового ракетного комплекса. Из стрелкового оружия противник бил по позициям ВСУ вблизи населенного пункта Желтое.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры ВСУ принимали решение открывать ответный огня.