Борьба продолжается: Сырский в день годовщины АТО обратился к бойцам Сил обороны

По словам Главнокомандующего ВСУ, уже 10 лет прошло с момента, как Россия вторглась на Донбасс. Началось все с города Славянск, который тогда захватили представители ФСБ по приказу Владимира Путина.

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Ровно 10 лет назад на востоке Украины началась Антитеррористическая операция (АТО), которая кардинально изменила жизнь граждан. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в социальной сети Facebook высказался по этому поводу.

По его словам, 14 апреля 2014 года начало АТО стало реакцией на то, что представители спецподразделения ФСБ захватили город Славянск в Донецкой области и приказ об этом отдал российский президент Владимир Путин.

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"Искренне благодарю каждого украинского защитника и защитницу, которые тогда, весной 2014 года, стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить нашу Родину от российских террористов и агрессоров, которые принесли на нашу землю страдания и смерть. Спасибо каждому, кто защищал и защищает независимость Украины", — написал Александр Сырский.

Отдельно Главнокомандующий ВСУ призвал украинцем вспомнить всех тех защитников, которые положили свою жизнь за свободу нашего государства, которую пытается до сих пор отобрать Россия. Борьба продолжается.

Бойцы ВСУ сегодня делают все, что от них зависит, чтобы освободить землю от российского нашествия и обязательно добьется победы.

"Все кто принимал участие в Антитеррористической операции очень хорошо усвоили, что украинское солнце восходит за терриконами на Донбассе!" — продолжил Александр Сырский.

Напомним, 14 апреля сообщалось, что российские оккупанты намерены до 9 мая взять под свой контроль еще один город на Донбассе. Речь идет про Часов Яр, где уже несколько недель продолжаются активные бои. Украинские защитники героически противостоят противнику и не позволят ему осуществить планы.