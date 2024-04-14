ВС РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая, — Сырский (фото)

По словам Главнокомандующего ВСУ, сейчас перед противником стоит как минимум четыре задачи, которые он постарается реализовать в ближайшее время. Все они связаны с захватом новых территорий на Донбассе.

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Российские оккупанты продолжают активные действия на фронте, пытаясь захватить новые украинские территории. ВС РФ получили несколько задач, которые будут пытаться реализовать в ближайшем будущем. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из важнейших и опасных направлений, после чего на своей странице в социальной сети Facebook поделился подробностями об этом.

По его словам, сейчас противник сосредоточил свои усилия на нескольких задачах:

прорыв обороны западнее Бахмута;

выход к каналу Северский Донец;

захват населенного пункта Часов Яр;

создание условия для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска.

Всего этого противник не может добиться, ведь ему мешает героическая оборона украинских бригад, которые буквально "вгрызлись в землю" и сдерживают ВС РФ.

"Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", — написал Александр Сырский.

Исходя из этого, продолжает Главнокомандующий ВСУ, было принято существенно усилить на этом направлении бригады боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

За два дня работы на фронте Александр Сырский сделал вывод, что необходимо значительно повысить качество подготовки защитников, в том числе и морально-психологической. Также будут предприняты шаги для наращивания численности высокотехнологичных БПЛА разного назначения с подготовленными операторами, а еще повысится качество проведения действий, которые снизят боевой потенциал ВС РФ.

"Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвобожденных ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений. Главная задача этих мероприятий — наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", — подытожил Александр Сырский.

Россияне намерены до начала мая взять под свой контроль еще один город на Донбассе Фото: Главнокомандующий ВСУ Facebook Россияне намерены до начала мая взять под свой контроль еще один город на Донбассе Фото: Главнокомандующий ВСУ Facebook

Напомним, 11 апреля сообщалось, что российские войска подошли к окраинам города Часов Яр. Как рассказал аналитик портала DeepState Роман Погорелый, противник активно применяет авиацию, нанося удары управляемыми бомбами. В результате Часов Яр буквально стирают. Такая же тактика использовалась в Авдеевке.