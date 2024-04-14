Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс Бои за Бахмут: последние новости

ВС РФ получили задачу захватить Часов Яр до 9 мая, — Сырский (фото)

Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, работа на фронте, Донбасс, Часов Яр, российское наступление
Фото: Главнокомандующий ВСУ Facebook | Россияне намерены до начала мая взять под свой контроль еще один город на Донбассе

По словам Главнокомандующего ВСУ, сейчас перед противником стоит как минимум четыре задачи, которые он постарается реализовать в ближайшее время. Все они связаны с захватом новых территорий на Донбассе.

Related video

Российские оккупанты продолжают активные действия на фронте, пытаясь захватить новые украинские территории. ВС РФ получили несколько задач, которые будут пытаться реализовать в ближайшем будущем. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из важнейших и опасных направлений, после чего на своей странице в социальной сети Facebook поделился подробностями об этом.

По его словам, сейчас противник сосредоточил свои усилия на нескольких задачах:

  • прорыв обороны западнее Бахмута;
  • выход к каналу Северский Донец;
  • захват населенного пункта Часов Яр;
  • создание условия для дальнейшего продвижения в сторону Краматорска.

Всего этого противник не может добиться, ведь ему мешает героическая оборона украинских бригад, которые буквально "вгрызлись в землю" и сдерживают ВС РФ.

"Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая", — написал Александр Сырский.

Исходя из этого, продолжает Главнокомандующий ВСУ, было принято существенно усилить на этом направлении бригады боеприпасами, дронами и средствами РЭБ.

За два дня работы на фронте Александр Сырский сделал вывод, что необходимо значительно повысить качество подготовки защитников, в том числе и морально-психологической. Также будут предприняты шаги для наращивания численности высокотехнологичных БПЛА разного назначения с подготовленными операторами, а еще повысится качество проведения действий, которые снизят боевой потенциал ВС РФ.

"Продолжаем проведение организационных мероприятий с упором на повышение эффективности управления, исключение дублирования, направление высвобожденных ресурсов на обеспечение боевых частей и подразделений. Главная задача этих мероприятий — наращивание боеспособности наших войск, сохранение жизни наших воинов, срыв планов врага, обеспечение подготовки резервов", — подытожил Александр Сырский.

Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, работа на фронте, Донбасс, Часов Яр, российское наступление Fullscreen
Россияне намерены до начала мая взять под свой контроль еще один город на Донбассе
Фото: Главнокомандующий ВСУ Facebook
Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ, работа на фронте, Донбасс, Часов Яр, российское наступление Fullscreen
Россияне намерены до начала мая взять под свой контроль еще один город на Донбассе
Фото: Главнокомандующий ВСУ Facebook

Напомним, 11 апреля сообщалось, что российские войска подошли к окраинам города Часов Яр. Как рассказал аналитик портала DeepState Роман Погорелый, противник активно применяет авиацию, нанося удары управляемыми бомбами. В результате Часов Яр буквально стирают. Такая же тактика использовалась в Авдеевке.