Боротьба триває: Сирський у день річниці АТО звернувся до бійців Сил оборони

За словами Головнокомандувача ЗСУ, вже 10 років минуло з моменту, як Росія вторглася на Донбас. Почалося все з міста Слов'янськ, яке тоді захопили представники ФСБ за наказом Володимира Путіна.

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Рівно 10 років тому на сході України розпочалася Антитерористична операція (АТО), яка кардинально змінила життя громадян. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook висловився з цього приводу.

За його словами, 14 квітня 2014 року початок АТО став реакцією на те, що представники спецпідрозділу ФСБ захопили місто Слов'янськ на Донеччині і наказ про це віддав російський президент Володимир Путін.

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"Щиро дякую кожному українському захиснику та захисниці, які тоді, навесні 2014 року, стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб захистити нашу Батьківщину від російських терористів та агресорів, які принесли на нашу землю страждання та смерть. Дякую кожному, хто захищав і захищає незалежність України", — написав Олександр Сирський.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ закликав українців згадати всіх тих захисників, які поклали своє життя за свободу нашої держави, яку намагається досі відібрати Росія. Боротьба триває.

Бійці ЗСУ сьогодні роблять усе, що від них залежить, щоб визволити землю від російської навали і обов'язково доб'ються перемоги.

"Усі хто брав участь в Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі!" — продовжив Олександр Сирський.

Нагадаємо, 14 квітня повідомлялося, що російські окупанти мають намір до 9 травня взяти під свій контроль ще одне місто на Донбасі. Йдеться про Часів Яр, де вже кілька тижнів тривають активні бої. Українські захисники героїчно протистоять противнику і не дозволять йому здійснити плани.