Украинские политики обычно с удовольствием ржут над собой, – Сергей Притула

Профессиональный юморист Сергей Притула о том, как политики реагируют на шутки в свой адрес и о чём с ними шутить не стоит

Как-то вы заявили, что политический юмор для шоумена — это путь наименьшего сопротивления. Почему?

— Наше общество политизировано, поэтому шутки на политическую тематику — хороший трамплин для любой юмористической формации, чтобы о ней узнала широкая аудитория.

Какие шутки над политиками не приедаются?

— В политическом юморе, в отличие от бытового, ключевой является актуальность. Только что-то случилось — юмор должен на это отреагировать. В нашей стране политическая верхушка, правительство, парламент регулярно подкидывают информационные поводы, которые становятся объектом для шуток или жёсткого троллинга. Это всё сразу же обстёбывается. Но если в первые несколько дней, когда событие только произошло, шутка звучит ярко, то через год она выглядит нелепо и мёртво. Выигрывает тот, кто шутит не шаблонно и смотрит на персонажей через какую-то новую призму, выходя за рамки стереотипов. Такие люди большие молодцы.

Для политика очень важно правильно реагировать на шутку, особенно если она касается его. Сталкивались ли вы с неадекватной реакцией на ваш юмор?

— Помню историю, когда лет 10 назад одна из программ Нового канала была прикрыта из-за того, что в ней немного не так пошутили над Юлией Владимировной. В программе сравнивали персонажей украинской политики с героями мультфильмов. Виктор Фёдорович был Шреком, а Юлию Владимировну сравнили с Гаечкой, героиней мультфильма "Чип и Дейл спешат на помощь". Если Тимошенко распустить косы, то и ушки, и причёска, и её внешний вид очень похожи на образ Гаечки. Но ей что-то не понравилось. Не готов утверждать, что это на 100% достоверно, но ходила именно такая информация.

Украинские политики обычно не против, чтобы о них шутили. Помню, во времена "Камеди Клаба" на наши вечерники и телесъёмки приходили Черновецкий, Литвин, другие политики самого разного уровня. И все они с удовольствием ржали над собой, беды не было. Точно так они приходили на "95-й квартал". Ляшко отзывался на призывы продюсеров, делал в кадре всё что надо. Потому что так или иначе — это рост рейтингов в глазах их целевой аудитории, которая потом пойдёт голосовать. Если же артисты шутят агрессивно, то политики на это не реагируют, и правильно делают. Потому что любой политик, который попробует потягаться в красноречии с топовыми юмористами, будет раздавлен.

В чём, на ваш взгляд, разница между троллингом, чёрным пиаром и политической сатирой?

"В нашей стране политическая верхушка, правительство, парламент регулярно подкидывают информационные поводы, которые становятся объектом для шуток или жёсткого троллинга"

— Мне кажется, что обычно это очевидно в контексте истории, в которой всё происходит. Шутка — это некая ситуативная одноразовая история, а троллинг — более долгая протяжка одной и той же шутки в течение длительного времени.

Где, по-вашему, красная черта, за которую нельзя переходить в политическом юморе?

— Когда человек лезет в политику, он должен быть готов, что по нему никто выставлять рамки не будет. Как политики ведут себя с обществом, так и общество имеет право реагировать на них, как считает нужным. Учитывая, что в стране хватает юмористических проектов и персонажей, которые в своём подходе к юмору очень отличаются друг от друга, шпильки их тоже разного формата. Кто-то шутит легко, кто-то троллит, кто-то матом объясняет деятельность политиков. Лично я считаю, что при обстёбывании политика нельзя переходить на вещи личного плана. Я привык судить людей по их деятельности, и мне абсолютно всё равно, что у них происходит дома, когда они приходят и снимают значок народного депутата. Когда юмористы начинают лезть в личное, это перегиб.

Снижается ли среди украинцев чувствительность к тонкому юмору?

— У общества в Украине в целом не очень высокие запросы. Спрос рождает предложение, и не так часто юмористы навязывают стиль, чтобы подтянуть зрителя к определённому уровню. Артисты ориентируются на конъюнктуру рынка и выдают наиболее ожидаемый и востребованный контент для конечного потребителя.

Вы давно на сцене и наверняка знаете о ярких выходках политиков и шутках над ними. Какие из них по-настоящему смешные, на ваш взгляд?

— Наш политикум — довольно забавная структура. Самое смешное в их поведении — это то, как они "чублятся" на ток-шоу, рубашки друг другу рвут, придурками оппонентов называют, а когда камера выключается, люди спокойно идут и решают свои вопросы, распивая чай, кофе или 100 граммов. Это действительно смешит. Когда-то мы снимали "Файну Юкрайну", у нас была сюжетная линия про уборщиц в Верховной Раде. Иногда знакомые политики выходили на нас и предлагали реальные факты из жизни их политических оппонентов, которые могли стать предметом обстёбывания. Мы не реагировали на эти предложения, но факт имел место.

Если честно, я бы не хотел акцентировать внимание на примерах, потому что во всех случаях, которые мне понравились, позднее выяснялось, что это не креатив мозга политика, а работа спичрайтера.

Есть ли политики, которые могут шутить сами?

— Одним из ярчайших однозначно является Виталий Чепинога. Вот он-то как раз сам ярко жжёт.