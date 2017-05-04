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Президент лишил гражданства депутатов Артеменко и Боровика

Президент лишил гражданства депутатов Артеменко и Боровика
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Андрей Артеменко и Саша Боровик имеют гражданство других государств - Канады и Германии

04.05.17 776
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Администрацию президента.

Указ датирован 29 апреля.

Кроме Артеменко и Боровика гражданства лишаются также Денис Новгородский, Оксана Нусс и Лилия Юзич.

"Указ настоящий. Подписан президентом", - сообщил источник в окружении президента Украины.

Вместе с тем сам документ, исходя из законодательных особенностей, официально не публикуется и является документом для внутреннего пользования.

По данным собеседника, запрос на приостановку гражданства поступил из Государственной пограничной службы, которая занимается всей официальной частью.

Напомним, 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч.1 ст.111 УК - госизмена. Также, по данным ГПУ, Артеменко является гражданином Канады.

Боровик, как известно, имеет гражданство Германии.

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