Президент лишил гражданства депутатов Артеменко и Боровика

Андрей Артеменко и Саша Боровик имеют гражданство других государств - Канады и Германии

Президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил украинского гражданства народного депутата Андрея Артеменко и депутата Одесского горсовета Сашу Боровика. Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на Администрацию президента.

Указ датирован 29 апреля.

Кроме Артеменко и Боровика гражданства лишаются также Денис Новгородский, Оксана Нусс и Лилия Юзич.

"Указ настоящий. Подписан президентом", - сообщил источник в окружении президента Украины.

Вместе с тем сам документ, исходя из законодательных особенностей, официально не публикуется и является документом для внутреннего пользования.

По данным собеседника, запрос на приостановку гражданства поступил из Государственной пограничной службы, которая занимается всей официальной частью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко лишил гражданства Украины более 18 тысяч человек

Напомним, 21 февраля ГПУ сообщила об открытии уголовного производства в отношении депутата Артеменко. Его действия квалифицированы как нарушение ч.1 ст.111 УК - госизмена. Также, по данным ГПУ, Артеменко является гражданином Канады.

Боровик, как известно, имеет гражданство Германии.