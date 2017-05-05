Кучма: Мир в Донбассе зависит от США и Трампа

По его мнению, Соединенные Штаты – единственная странна, которая может повлиять на позицию РФ

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма считает, что установление мира в Донбассе в значительной степени зависит от США и лично от президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в Нежине во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"На мой взгляд, в большей мере (мир, - ред.) зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, от президента США Дональда Трампа. Это сегодня главная страна, которая имеет существенное влияние на позицию Российской Федерации. А потом - с Америкой никто же не шутит, с ними надо разговаривать на "Вы". Поэтому мы также надеемся, с учетом тех последних заявлений Трампа и его команды, что они больше внимания должны уделять проблеме, которая есть в Украине. Давайте ждать", - сказал Кучма.

По его мнению, Европейский Союз и США могут заставить Россию пойти путем мирного разрешения конфликта вы Донбассе, а сама Украина эту проблему решить не сможет.

Второй президент скептически относится к расширению или изменению "нормандского формата" и считает, что нужно работать в нынешнем составе переговорщиков.

"Нужно переждать завершение выборов во Франции. Нужно, чтобы тот же Европейский Союз … имел четкую понятную позицию по войне в Украине. Не добавлять кого-то в этот (нормандский, - ред.) формат, от этого ничего не изменится. Для того чтобы расширить, надо иметь согласие всех участников. Как там говорят: "А Баба-Яга против". Так что надо прекратить все разговоры о смене форматов и т.д., надо работать в том формате", - отметил Кучма.

При этом представитель Украины на переговорах в Минске убежден, что Франция после выборов займет более "жесткую политику".

"Надо, чтобы параллельным курсом они шли и давили (Франция и Германия, – ред.), в том числе на Россию, и работали в этом самом "минском формате", - полагает Кучма.

Он также убежден, что в разрешении ситуации на Донбассе "всё зависит от одного человека – от Путина, а он ведет одну и ту же политику".

Ранее Леонид Кучма заявил, что признание Российской Федерацией "документов" ОРДЛО является путем к замороженному конфликту по типу Приднестровья.