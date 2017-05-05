Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Кучма: Мир в Донбассе зависит от США и Трампа
Кучма: Мир в Донбассе зависит от США и Трампа
Леонид Кучма / Фото: AP
Ситуация в Донбассе

Кучма: Мир в Донбассе зависит от США и Трампа

По его мнению, Соединенные Штаты – единственная странна, которая может повлиять на позицию РФ

05.05.17 833
0000

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, второй президент Украины Леонид Кучма считает, что установление мира в Донбассе в значительной степени зависит от США и лично от президента Дональда Трампа. Об этом он заявил в Нежине во время общения с журналистами, передает Интерфакс-Украина.

"На мой взгляд, в большей мере (мир, - ред.) зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, от президента США Дональда Трампа. Это сегодня главная страна, которая имеет существенное влияние на позицию Российской Федерации. А потом - с Америкой никто же не шутит, с ними надо разговаривать на "Вы". Поэтому мы также надеемся, с учетом тех последних заявлений Трампа и его команды, что они больше внимания должны уделять проблеме, которая есть в Украине. Давайте ждать", - сказал  Кучма.

По его мнению, Европейский Союз и США могут заставить Россию пойти путем мирного разрешения конфликта вы Донбассе, а сама Украина эту проблему решить не сможет.

Второй президент скептически относится к расширению или изменению "нормандского формата" и считает, что нужно работать в нынешнем составе переговорщиков.

"Нужно переждать завершение выборов во Франции. Нужно, чтобы тот же Европейский Союз … имел четкую понятную позицию по войне в Украине. Не добавлять кого-то в этот (нормандский, - ред.) формат, от этого ничего не изменится. Для того чтобы расширить, надо иметь согласие всех участников. Как там говорят: "А Баба-Яга против". Так что надо прекратить все разговоры о смене форматов и т.д., надо работать в том формате", - отметил Кучма.

При этом представитель Украины на переговорах в Минске  убежден, что Франция после выборов займет более "жесткую политику".

"Надо, чтобы параллельным курсом они шли и давили (Франция и Германия, – ред.), в том числе на Россию, и работали в этом самом "минском формате", - полагает Кучма.

Он также убежден, что в разрешении ситуации на Донбассе "всё зависит от одного человека – от Путина, а он ведет одну и ту же политику".

Ранее Леонид Кучма заявил, что признание Российской Федерацией "документов" ОРДЛО является путем к замороженному конфликту по типу Приднестровья.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Российский корабль пытался захватить украинский катерРоссийским журналистам хотят запретить писать о суицидахХиллари Клинтон формирует новую политическую группу для противостояния Трампу

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Прокурорская тайна. Назар Холодницкий о том, когда "воры будут сидеть в тюрьме" и кто этому сопротивляется 5316
  2. Успех наполовину. Как у Хорватии получилось и чему может научить Украину опыт хорватов 3797
  3. Немцы не хотят воевать с Россией из-за "какой-то Украины", — Ян Гиммельфарб 8239
  4. Мутации, которые всегда с нами. Повлиял ли Чернобыль на мутации в наших генах 2718
  5. 20 друзей Мартыненко. Как проходил суд над серым кардиналом Народного фронта 5568
  6. Когда говорят пушки, музы говорят ещё громче, — Олеся Островская-Лютая 1202
  7. Книги джунглей. Сергей Соловьёв о тиграх, слонах, ничьих джунглях и своём Крыме 1750
  8. Феникс Земли обетованной. Как Израиль совмещает демократию и национальную идентичность 1824
  9. Чернобыльская весна. Об Адель Лазаревне, Еве Исааковне и немного обо мне 2039
  10. Записки эмигранта. С чем сталкиваются украинские эмигранты в США 4536
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 21685 / 54837
  2. Российской участнице Comedy Woman запретили въезд в Украину на 5 лет 2732 / 3040
  3. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 2172 / 2421
  4. Умер один из старейших актеров мира 1835 / 2001
  5. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 1778 / 2054
  6. В России прекращен выпуск самолетов АН-140 1690 / 1919
  7. Рыбы-топорики оказались изобретателями стелс-технологии 1435 / 1755
  8. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 1327 / 3764
  9. У главы Нафтогаза золотой парашют составляет 37 млн грн 1300 / 1503
  10. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 1289 / 1431
  1. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от трассы Киев — Житомир 87 / 54837
  2. Кружка Королёва. Как нам избавиться от лагерного мышления 52 / 2054
  3. Встреча на Марсе. Стэнфордский учёный о будущем человечества 13 / 3764
  4. Шаг вперед и два назад. 10 самых богатых людей Украины 10 / 1431
  5. Cистемный подход. Почему IT сложно занять достойное место в украинской медицине 8 / 561
  6. У главы Нафтогаза золотой парашют составляет 37 млн грн 7 / 1503
  7. Президент приостановил гражданство депутатов Артеменко и Боровика 7 / 2421
  8. В Киеве ограничат движение по Южному мосту на два с половиной месяца 6 / 441
  9. Кабмин ввел платную аттестацию на знание украинского языка для кандидатов в госслужащие 6 / 122
  10. Дворецкий и Украина. Как Богдан Хмельницкий переиграл Московию на Переяславской Раде 4 / 2427
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.