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Главная » Страна » 9 мая полиции удалось удержать ситуацию в правовых рамках, - МВД

9 мая полиции удалось удержать ситуацию в правовых рамках, - МВД

9 мая полиции удалось удержать ситуацию в правовых рамках, - МВД
Фото: Пресс-служба МВД

Локальные столкновения произошли в Киеве, Днипре, Одессе и Запорожье

10.05.17 30
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В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что полиции удалось удержать в правовых рамках ситуацию во время массовых акций по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Об этом заявил на брифинге в Киеве директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"В целом правоохранительная система справилась с теми вызовами, которые были, но специфика в разных регионах была своя ... Благодаря превентивным мерам в этом году удалось свести к минимуму использование запрещенной символики", - сказал Шевченко.

По его данным, локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днипре, Одессе и Запорожье. Были задержаны более 50 человек.

В ходе столкновений телесные повреждения получили 8 правоохранителей и 15 гражданских лиц.

Всего в Украине в различных массовых мероприятиях приняли участие около 600 тыс. человек.

Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.

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