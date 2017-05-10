9 мая полиции удалось удержать ситуацию в правовых рамках, - МВД

В Министерстве внутренних дел Украины утверждают, что полиции удалось удержать в правовых рамках ситуацию во время массовых акций по случаю Дня победы во Второй мировой войне.

Об этом заявил на брифинге в Киеве директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"В целом правоохранительная система справилась с теми вызовами, которые были, но специфика в разных регионах была своя ... Благодаря превентивным мерам в этом году удалось свести к минимуму использование запрещенной символики", - сказал Шевченко.

По его данным, локальные столкновения между участниками различных мероприятий произошли в Киеве, Днипре, Одессе и Запорожье. Были задержаны более 50 человек.

В ходе столкновений телесные повреждения получили 8 правоохранителей и 15 гражданских лиц.

Всего в Украине в различных массовых мероприятиях приняли участие около 600 тыс. человек.

Охрану общественного порядка обеспечивали более 30 тыс. полицейских и 1,7 тыс. военнослужащих Нацгвардии.