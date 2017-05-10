Сенат Нидерландов начнет обсуждать ассоциацию с Украиной 23 мая

Верхняя палата парламента получила 9 мая все необходимые документы для рассмотрения этого вопроса

Сенат Нидерландов получил последние документы, которые позволят продолжить рассмотрение ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной, и назначил дату дебатов по этому вопросу на 23 мая. Об этом сообщает Европейская правда.

Все необходимые решения комитетов поступили в Сенат 9 мая.

Ранее источники издания сообщали, что в Сенате уже есть большинство голосов в поддержку ассоциации с Украиной.

"Одобрение ратификации в Сенате остается последним законодательным шагом, который разблокирует официальный запуск ассоциации Украина – ЕС", – пишет издание.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов поддержала закон, внесенный правительством страны, с предложением ратифицировать Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Документ должна ратифицировать верхняя палата (Сенат).

На сегодняшний день Нидерланды - единственная страна ЕС из 28 стран-членов, которая до сих пор не ратифицировала документ.

По результатам референдума, состоявшегося в апреле 2016 года, в котором приняли участие 32,28% избирателей, более 60% высказались против соглашения с Украиной. Референдум носил рекомендательный характер.