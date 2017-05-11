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В Нацполиции изучат расследование журналистов об убийстве Шеремета

В Нацполиции изучат расследование журналистов об убийстве Шеремета
Павел Шеремет / Фото: РИА Новости

Авторов фильма и экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко вызывают на допрос

11.05.17 18
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Следствие надлежащим образом оценит факты, представленные в фильме-расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, который был обнародован 10 мая. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Констянтин Бушуев, сообщает Укринформ.

"Любые материалы, которые полезны в досудебном расследовании в конкретном уголовном производстве, будут учтены следствием. Я убежден, что рамки его полезности будут определены в ходе проведения досудебного расследования", - сказал Бушуев.

В свою очередь, глава Нацполиции Сергей Князев сказал, что материалы расследования будут присоединены к делу.

"Мы присоединим сюжет журналистов к материалам уголовного производства и проверим изложенную там информацию", - цитирует его Украинская правда.

На совещании следственной группы по делу об убийстве Шеремета было принято решение вызвать на допрос авторов фильма-расследования и экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.

"Убирая эмоции, многие факты в этом расследовании нас заинтересовали, и мы вызываем на допрос авторов, а также Игоря Устименко", – проинформировал глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, который принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле (в момент взрыва ее в машине не было). Взрыв произошел в 7:45 в Киеве, на углу улицы Богдана Хмельницкого и Ивана Франко, когда Шеремет выехал из дома по дороге на радиоэфир.

Взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля. Извлеченный очевидцами из салона автомобиля, Павел Шеремет оставался жив в течение нескольких минут и скончался в скорой.

10 мая был обнародован фильм-расследование об убийстве Павла Шеремета. Авторы материала – редакция проекта расследований "Следствие.Инфо" и представители международной сети журналистов-расследователей OCCRP.

В фильме, в частности, говорится о том, что "бывший или действующий сотрудник СБУ" Игорь Устименко был замечен на видео с камер наблюдений в ночь перед убийством журналиста Павла Шеремета. В СУБ сообщили, что Игорь Устименко был уволен из спецслужбы 29 апреля 2014 года 

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