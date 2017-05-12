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Сдвигов в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства нет, - ГПУ

Сдвигов в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства нет, - ГПУ
Сергей Горбатюк / Фото из открытых источников

В департаменте спецрасследований сокращены 60 человек

12.05.17 114
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Руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил об отсутствии положительных сдвигов в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.

"Какого-либо позитива в отношении расследований преступлений во время протестных акций не произошло. У нашего департамента произошло сокращение на 60 человек. Но работа продолжается, и за последний год в суд направлены обвинительные акты в отношении 58 лиц, 66 лицам сообщено о подозрении", - заявил он в комментарии телеканалу 112 Украина.

Отметим, что по состоянию на февраль 2017 года в деле о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства, уведомление о подозрении вручено 353 лицам, в том числе 34 высокопоставленным. Среди подозреваемых - 34 чиновника, 127 служащих правоохранительных органов и 32 лица так называемых титушок.

Напомним, целом в делах Майдана направлено в суд 142 обвинительных акта в отношении 220 лиц, судами уже принято 25 приговоров и 35 человек осуждены. Большинство приговоров вынесены сотрудникам правоохранительных органов. 

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