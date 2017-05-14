Порошенко считает поведение своего сына неуместным

Президент Украины Петр Порошенко осудил поступок своего сына Михаила, который был замечен в толстовке с надписью Russia.

В ходе пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, глава государства объяснил, что его сын надел эту толстовку на Хеллоуин.

"Я раньше не видел эту фотографию, она из приватного Инстаграма. Она касается ночи на Хэллоуин, и это был вертеп на природе. Кто-то нарядился чертом, кто-то надел футболку с Россией", - сказал Порошенко.

По словам президента, после того как фото стали распространять СМИ, он провел с ним беседу и объяснил недопустимость такого поступка.

"Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хэллоуин такое поведение неуместным", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в начале мая СМИ начали публиковать фото младшего сына президента в толстовке с надписью Russia. Этот снимок был ранее опубликован в Instagram Сергея Кизиева, одногруппника Михаила по Конкорд колледжу (Великобритания).