Россия будет вести кибервойну против Украины, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что будет инициировать продление Евросоюзом санкций против России не на полгода, а на год. Об этом он заявил в понедельник вечером в эфире телеканала ICTV.

"Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на 6, а на 12 месяцев, мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск, вывести свои войска с украинской территории и прекратить агрессию", - сказал Порошенко в ходе включения с Мальты.

Также он добавил, что Россия будет пытаться влиять на Украину в формате кибервойны, но это будет безуспешно.

"Недавно мы видели кибервойну, когда россияне пытались повлиять на результаты выборов по всей Европе, в США. Мы ожидаем, что это же они будут пытаться сделать в Украине", - считает Порошенко.

Напомним, Европол заявил, что глобальная кибератака приостановлена.