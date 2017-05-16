Порошенко запретил Яндекс, ВКонтакте и Одноклассники

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники".
Об этом сообщила пресс-служба президента.
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"Запретить интернет-провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов ВКонтакте и Одноклассники", - говорится в сообщении.
Напомним, Порошенко заявил, что ЕС для Украины стал синонимом реформ и ценностей демократии.