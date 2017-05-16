Порошенко подписал указ о продлении санкций против России

Запретительные меры продлены на год

Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Согласно указу №133/2017, который был подписан 15 мая, санкции продлеваются на год против 1 тыс. 228 физических и 468 юридических лиц.

Также этим указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов президента Украины от 2015 и 2016 годов.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

В тексте решения СНБО, прилагаемого к указу, говорится: "Поддержать предложения о продлении и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), внесенные Кабинетом министров Украины (распоряжение от 26 апреля 2017 № 288-р), Службой безопасности Украины и Национальным банком Украины".